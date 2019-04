© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri contro il calendario della Premier League. Il tecnico del Chelsea contesta la decisione di spostare l'incontro dei blues contro il West Ham di lunedì, a tre giorni dall'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, peraltro in Repubblica Ceca: "Non capisco perché dobbiamo giocare lunedì, è molto strano, penso che avrebbero potuto fare di più per le squadre inglesi in Europa" sono le parole dell'ex allenatore del Napoli. Il Chelsea è attualmente quarto in classifica a pari punti con l'Arsenal ma con una differenza reti peggiore. Di vitale importanza vincere questa sera per non perdere il treno che porta alla Champions League. Non è una novità la polemica sul calendario da parte di Sarri, che già durante la sua esperienza al Napoli non aveva mancato di sottolineare come la Lega di Serie A non avesse tutelato abbastanza la sua squadra.