Sarri vs Mourinho. Per il MEN l'italiano ha già battuto lo Special One

"Maurizio Sarri ha già fatto al Chelsea ciò in cui Mourinho ha fallito al Manchester United". Le analisi dei quotidiani inglesi sono spesso pungenti ed il negativo momento del Manchester United ben si presta a ragionamenti di questo tenore. Soprattutto se paragonato a quello più che positivo del Chelsea. E proprio questo paragone ha ispirato il Manchester Evening News che spiega senza troppa retorica come Sarri abbia regalato al Chelsea un'identità ben precisa in pochissime settimane. Cosa che lo Special One non è evidentemente riuscito a fare in oltre due anni di gestione Red Devils.