Sasso, forbice, carta. In Inghilterra curiosa protesta da parte degli arbitri

In Inghilterra sta facendo discutere la sospensione inflitta dalla FA all'arbitro David McNamara, reo di aver effettuato il sorteggio prima del fischio d'inizio con il poco convenzionale metodo del "sasso, forbice, carta" e non con la classica monetina, nell'occasione dimenticata negli spogliatoi. La gara in questione era Manchester City-Reading femminile e la Federazione lo ha sospeso per un periodo di 3 settimane. E così, racconta la BBC, per solidarietà gli arbitri delle categorie dilettantistiche hanno ideato una protesta come segno di vicinanza verso il collega. Questo fine settimana gli arbitri (nei campionati non professionistici) utilizzeranno proprio il noto gioco e non la consueta monetina per il sorteggio e l'assegnazione di palla e campo prima del fischio d'inizio.