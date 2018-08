Sassuolo, Gazzetta di Modena e le parole di Locatelli: "Felicissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La presentazione di Manuel Locatelli all'interno delle pagine sportive de La Gazzetta di Modena: "Sassuolo, felice di essere qui. Qual è il mio ruolo? Sono un regista" si legge nel titolo: "Ringrazio il Milan, convintissim però della mia scelta. Domenica contro l'Inter per me sarà come un derby".