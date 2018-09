© foto di Lazzerini

Il centrocampista dell'Atletico Madrid e della Nazionale spagnola Saul Niguez ha parlato ad AS, che in prima pagina titola: "Mi sento importante con il ruolo che ricopro". Il giocatore è nativo di Elche, sede del match di questa sera contro la Croazia: "E' molto speciale giocare qui per me. Ho dovuto chiedere un sacco di biglietti per tutti i miei familiari". Poi sulla gestione della squadra: "Xavi e Iniesta hanno dato una filosofia di gioco ben precisa a questa Spagna".