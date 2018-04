Saviola: "Al Real il momento peggiore della mia carriera. Meglio il Barça"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Onda Cero, l'ex attaccante argentino Javier Saviola ha ricordato così le sue avventure al Real Madrid e al Barcellona: "Il momento più difficile della mia carriera è stato a Madrid. Quando un giocatore resta fuori per tanto tempo non può certo viversela bene, la continuità è fondamentale. Fu davvero dura per me. Oggi non nutro comunque alcun tipo di risentimento nei confronti del Real, anzi mi piacerebbe allenarlo un giorno. Barcellona? La prima stagione fu spettacolare, ero ancora giovane e mi lasciò un segno indelebile. Anche il Benfica mi sorprese molto come club". Nel suo lungo girovagare El Conejo è passato anche dalla nostra Serie A, vestendo la maglia dell'Hellas Verona nel 2014-2015.