© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Nani vuole restare allo Sporting CP. Come riporta A Bola, l'ex esterno della Lazio avrebbe infatti deciso di rifiutare l'importante proposta arrivatagli in queste ore dalla MLS. Il classe '86 sta vivendo un'ottima stagione a Lisbona, dove ha già realizzato nove gol e sei assist in 27 presenze.