Schalke 04, a gennaio Gortzka scioglierà il nodo sul futuro

A gennaio Leon Goretzka scioglierà le sue riserve sul futuro. Lo riporta Mundo Deportivo. Lo Schalke 04 farà una breve preparazione durante la pausa invernale in Spagna, a Benindorm. E in quel periodo sono previsti incrontri fra il giocatore e il Barcellona, club che segue da tempo il tedesco, in scadenza di contratto a giugno. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco.