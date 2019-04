Schalke 04, Caligiuri: "Vittoria che ci rende orgogliosi e speciale nel derby"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniel Caligiuri, centrocampista dello Schalke 04, dopo la vittoria nel derby contro il Borussia Dortmund ha ammesso tutta la sua soddisfazione: "È stato come un match di coppa. La classifica non compete nel derby. È stato bello segnare due volte, ma non importa chi segna alla fine, è la squadra che conta. Una vittoria del derby è sempre un po' più speciale. E' stato un piacere per i tifosi che ci hanno supportato e ci guidano. Possiamo essere tutti molto orgogliosi oggi".