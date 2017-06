Schalke 04, Goretzka: "Nessuna novità sul futuro, penso alla Germania"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dello Schalke 04, Leon Goretzka è stato accostato a numerosi club europei ma dalla Russia, dove è impegnato nella Confederations Cup ha spiegato di essere concentrato sulla nazionale per il momento: "Non voglio dire nulla sulle voci di mercato, mi sto concentrando sulla Confederations. Non ho intenzione di dare aggiornamenti sul mio futuro, se succederà qualcosa ve lo dirò".