Schalke 04, l'escluso Meyer verso la Premier League: c'è il Liverpool

Dopo essere stato messo fuori rosa, Max Meyer non vede l'ora di lasciare lo Schalke 04. Il giovane centrocampista tedesco, accostato anche alle italiane Roma, Milan e Juventus, è diventato adesso un obiettivo concreto del Liverpool. Il contratto in scadenza a giugno lo rende, d'altronde, appetibile per moltissime squadre. Lo riporta Sky Sports.