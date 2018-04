Schalke 04, Meyer: "Mi sento bullizzato". E il club lo mette fuori rosa

© foto di NewsPix/Image Sport

Max Meyer fuori rosa fino a stagione. È questa la decisione dello Schalke 04, dopo i continui attriti col centrocampista in scadenza di contratto e destinato a lasciare sicuramente Gelsenkirchen a fine stagione. "Mi sento bullizzato", aveva dichiarato nelle ultime ore il classe '95 in un'intervista dai toni polemici e non autorizzata. Parole che non sono piaciute alla dirigenza dello Schalke 04, che ha optato quindi per non impiegarlo più neanche in allenamento da qui a giugno. Meyer è stato accostato anche a Milan, Roma e Juventus.