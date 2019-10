© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dello Schalke 04, Alexander Nübel al sito ufficiale della Bundesliga ha parlato del derby contro il Borussia Dortmund, terminato a sorpresa solo 0-0: "Non abbiamo segnato. Abbiamo avuto due grandi occasioni nel primo tempo. Se avessimo segnato, sarebbe finita diversamente. Siamo migliorati rispetto la scorsa settimana e abbiamo ottenuto un punto. Il Dortmund non ha avuto alcuna possibilità. È stato difficile per loro segnare perché siamo riusciti a difendere bene".