© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una sconfitta per lo Schalke 04, battuto 2-1 in casa dal Francoforte con un calcio di rigore arrivato al 99' grazie al VAR. Dopo la gara il tecnico Huub Stevens ha detto: "Si vedeva chiaramente che non avevamo la freschezza del Francoforte nei primi 15 minuti, il che è abbastanza normale, ma abbiamo combattuto con coraggio, un grande complimento va alla squadra per come abbiamo giocato contro una buona squadra. Non voglio dire troppo sull'ultima azione, sono a favore del VAR, ma come allenatore non puoi dire tutto perché rischi di essere espulso".