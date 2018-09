Schalke 04, Tedesco: "Contenti dei primi tre punti, ci servivano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo cinque sconfitte consecutive, lo Schalke 04 ha trovato la prima vittoria in campionato battendo 1-0 il Mainz. Dopo la gara il tecnico Domenico Tedesco ha detto: "Siamo molto contenti dei primi tre punti, perché eravamo in tensione. Abbiamo bisogno di un senso di realizzazione. E' la prima volta che siamo passati in vantaggio durante la stagione e abbiamo preso il comando. Il primo tempo è stato buono, abbiamo dominato il centrocampo, ma dovevamo fare anche il secondo gol. La seconda parte è stata equilibrata, abbiamo perso concentrazione e fisico perché eravamo spaventati".