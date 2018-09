Schalke 04, Tedesco: "Manca concentrazione, stiamo subendo gol strani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Tedesco, allenatore dello Schalke 04, ha commentato la sconfitta rimediata contro l'Hertha che lascia la sua squadra a zero punti in classifica: "Non riusciamo ad entrare nelle gare e stiamo subendo gol strani, l'ultima conseguenza, sia difensiva che offensiva, è che non riusciamo a fare le nostre prestazioni a causa della mancanza di concentrazione, ma dobbiamo riposare e lavorare".