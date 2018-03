Schalke 04, Tedesco: "Match duro ma abbiamo avuto un po' di fortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo fortunoso conquistato in casa del Wolfsburg grazie ad un autogol nel finale, il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha detto: "Non è stato un match facile per noi. Il Wolfsburg era una squadra completamente diversa da quella che ha perso 3-0 con l'Hoffenheim. Ci aspettavamo questo però. Siamo riusciti a trasformare un match molto equilibrato in nostro favore alla finale. Inoltre, quando si salva un rigore sullo 0-0, ci vuole po' di fortuna. Il nostro allenatore dei portieri Simon Henzler e Ralf Fährmann lavorano sempre ai rigori. Il lavoro ha pagato. Il nostro gol è stato un po' fortunoso, ma direi che abbiamo avuto più occasioni. Abbiamo impedito al Wolfsburg di colpirci in contropiede e abbiamo avuto un sacco di possesso palla".