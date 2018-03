Schalke 04, Tedesco: "Secondo tempo perfetto in una gara difficile"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Vittoria fondamentale per lo Schalke 04 che mantiene il secondo posto in Bundesliga dopo il 2-0 rifilato al Friburgo. Dopo la gara il tecnico del club tedesco Domenico Tedesco ha detto: "Ci aspettavamo una partita difficile contro una squadra ben organizzata che abbiamo ammirato nelle ultime settimane. Nei primi 20 minuti abbiamo giocato coraggiosamente e fatto un buon lavoro in quello che abbiamo deciso di fare. Poi abbiamo lasciato un po' di coraggio fino all'intervallo. Per il secondo tempo avevamo pianificato di fare di più e poi l'abbiamo fatto davvero bene. Penso che, meglio di quanto abbiamo fatto nel secondo tempo, difficilmente si possa fare contro il Friburgo. I ragazzi che sono entrati, hanno dato gas alla squadra. Il corso del gioco con il rigore e l'espulsione è venuto naturalmente e contro di noi è difficile giocare in dieci. Sono molto felice della vittoria".