© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 3-1 subito in casa del Bayern Monaco, il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha detto: "Nel complesso è stata una sconfitta meritata, penso che non siamo riusciti a chiudere sugli esterni, soprattutto all'inizio, eravamo un po' troppo passivi, abbiamo provato a lottare dopo l'intervallo ma abbiamo concesso anche il terzo gol nel nostro miglior momento, ma siamo stati troppo timidi: se vuoi portare via qualcosa da Monaco, devi difendere andando all'attacco, non siamo riusciti a farlo".