Schalke 04, Tedesco: "Una resistenza che vale più di tre punti"

Pareggio importante conquistato dallo Schalke 04 contro il Borussia M'Gladbach nonostante l'espulsione arrivata dopo pochi minuti dall'inizio della gara. Il tecnico Domenico Tedesco dopo la gara ha detto: "Giocare in 10 quasi 90 minuti contro una bella squadra calcistica non è un picnic, il modo in cui abbiamo mostrato la resistenza parla da sé, a volte è meglio resistere e vale più di tre punti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in termini di mentalità e tattica e alla fine abbiamo avuto le migliori possibilità di vincere e avremmo potuto anche vincere".