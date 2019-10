© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Colonia nel finale, il tecnico dello Schalke 04 David Wagner al sito ufficiale del club: "E’ ovviamente deludente concedere il gol del pareggio nei minuti di recupero ma penso che il pareggio sia stato un risultato equo. Non siamo stati abbastanza bravi nei primi 45 minuti e non abbiamo avuto abbastanza possesso. Il secondo tempo è stato molto meglio però. Avremmo dovuto essere più cinici. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la gara ma non siamo stati cinici davanti alla porta. Dobbiamo anche ammettere che il Colonia ha avuto le sue possibilità e noi un portiere eccezionale".