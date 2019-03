Schalke ancora ko, Stevens: "Siamo molto delusi, abbiamo dato tutto"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ennesima sconfitta di fila per lo Schalke 04 che dopo l'esonero di Tedesco, è stato battuto in casa per 1-0 dal Lipsia. Dopo la gara il tecnico Huub Stevens ha detto: "Sono deluso dal fatto che abbiamo perso, quelli che mi conoscono sanno che non mi piace perdere, i ragazzi hanno dato tutto, sono rimasti delusi e hanno faticato di nuovo moltissimo, è una delusione che non sono riusciti a portare punti a casa".