© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sesta gara senza vittoria in campionato per lo Schalke 04, battuto 4-0 in casa dal Fortuna Dusseldorf. Un periodo nero per la squadra di Domenico Tedesco che dopo la gara ha detto: "Abbiamo fatto un lavoro molto povero, eravamo senza vita, insopportabili, molto nervoso, abbiamo perso un sacco di palloni, eravamo vuoti, molto vuoti, la squadra era viva prima della partita, ma abbiamo giocato una sfida per la salvezza e semplicemente non abbiamo combattuto abbastanza "