Schalke, Nastasic: "City al top in Europa. Ma noi ci proveremo"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore dello Schalke Matija Nastasic ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno contro il Manchester City (andata successo 2-3 degli inglesi a Gelsenkirchen): "Giocheremo contro uno dei club più grandi e più forti d'Europa. Noi però dovremo cercare di non pensarci, giocare il nostro calcio e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Ho bei ricordi del mio periodo al City, ero molto giovane ma sono davvero felice di tornare a Manchester con lo Schalke. Dovremo mostrare carattere e combattere per il bene di questa società".