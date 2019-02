© foto di Giacomo Morini

Matija Nastasic, difensore centrale dello Schalke04, ha parlato dei suoi ex compagni del Manchester City, avversari in Champions League. "Stiamo per incontrare una delle migliori squadre in Europa, il City non ha punti deboli, segna molti gol, tecnicamente sono straordinari. Non siamo sconfitti al calcio d'inizio. Stanno continuando a migliorare da quando me ne sono andato".