E' di stamane la notizia: Alexander Nubel dal prossimo 1° luglio sarà un nuovo portiere del Bayern Monaco. L'estremo difensore classe '96 ha il contratto in scadenza con lo Schalke 04 e in estate si trasferirà in Baviera a parametro zero. Fino a fine stagione difenderà la porta della squadra di Wagner, che dopo l'ufficialità ha reso noto di aver deciso di togliergli la fascia di capitano in favore di Omar Mascarell: "Tutti insieme abbiamo fatto questa scelta: Alex deve rinunciare al suo ruolo di capitano. Sarà Mascarell ad indossare la fascia".