© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Schalke 04, Domenico Tedesco, ha commentato il ko avvenuto negli ultimi minuti contro il Manchester City: "Siamo ovviamente dispiaciuti per il risultato. La partita sembrava aver preso la direzione giusta e nel primo tempo la fortuna in alcuni momenti era dalla nostra parte. È stato bello allenare in una serata così".