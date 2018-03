Schalke, Tedesco: "Bravi a colpire nel nostro momento migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Tedesco, tecnico dello Schalke 04, ha commentato così la vittoria per 1-0 in casa del Mainz: "Nel primo tempo i nostri avversari hanno difeso bene, poi sono anche riusciti a rendersi pericolosi in avanti. Noi abbiamo fatto di tutto per impedirlo. Nel complesso il Mainz è stato più aggressivo, ma siamo riusciti a segnare il vantaggio nel nostro momento migliore ed a difenderlo fino all'ultimo".