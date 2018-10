Schalke, Tedesco: "Felicissimi per la vittoria, altra musica nella ripresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva per lo Schalke 04 in campionato. La squadra di Tedesco infatti ha battuto in trasferta il Fortuna Dusseldorf e il tecnico dopo la gara ha detto: "Siamo felicissimi per gli importanti tre punti conquistati, non era una partita facile come ci aspettavamo, non abbiamo giocato bene prima dell'intervallo ma nella ripresa la musica è stata diversa. L'1-0 è stato importante per la fiducia, per la testa, devo fare i complimenti alla mia squadra, che ha fatto bene nel complesso".