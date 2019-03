Schalke, Tedesco: "Siamo outsider, ma possiamo battere il City"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha parlato in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Manchester City: "Siamo gli outsider ovviamente, ma abbiamo ancora qualche chance secondo me. Chiaramente dovremo avere una giornata speciale per poterci riuscire. Portiere? Giocherà Fahrmann. Abbiamo due ottimi portieri e lui si è guadagnato la chance di giocare".