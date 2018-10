Schalke, Tedesco: "Vedremo se abbiamo davvero cambiato marcia"

A pochi minuti dalla sfida con il Lokomotiv Mosca in Champions League, il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha presentato il match ai microfoni di Sky Sport: “Siamo carica per la partita, nonostante il momento complicato. Vedremo cosa ci attende oggi e se davvero abbiamo cambiato marcia dopo l'ultima gara in Bundesliga. Sono state partite difficili e un inizio non facile per noi, ma penso che siamo sulla strada giusta”.