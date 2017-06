Schalke04, Tedesco: "Sarà dura ma al 100% ci riuscirò"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Schalke 04 per il nuovo tecnico. Domenico Tedesco classe 1985 di Rossano Calabro in provincia di Cosenza ha raccontato le emozioni del suo arrivo su una delle panchine più importanti di Germania in conferenza stampa: "Sono ovviamente molto contento della proposta che mi è arrivata dallo Schalke - ha raccontato il tecnico italiano -. Questo è un club molto importante e il mio lavoro qui sarà difficile, ma sento la fiducia del club e credo al 100% in questa nuova avventura. Mi piace il bel calcio e una squadra capace di segnare molto. Alla base di tutto c'è sempre il lavoro, che sono le fondamenta dalle quali non si può prescindere. Il modulo? Non è importante, quello che conta è l'organizzazione di gioco nelle due fasi".