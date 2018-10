Scholes difende Mourinho: "Non lo caccerei dal Manchester United"

Il Corriere della Sera e la rapina a Milik: "Via l'orologio da 27mila euro"

Il Corriere di Torino verso il Frosinone: "Due cifre per tre punti"

Leggo sulla Lazio: "Tracollo in Germania: 4-1 dall'Eintracht"

Il Secolo XIX su Defrel: "In 7 partite Zapata è già dimenticato"

Il Messaggero: "Roma, riecco Aurelio nemico fatto in casa"

La Nuova Ferrara: "Alla Lega Calcio non piace lo sponsor Spal

La storica bandiera del Manchester United Paul Scholes , intervenuta ai microfoni di ESPN riguardo alla crisi dei Red Devils , ha difeso la panchina dello 'Special One': "Non caccerei Mourinho, spero che la situazione sia recuperabile. Mi piacerebbe se riuscisse a mostrare a tutti di essere un grande allenatore. Ciò che conta sono gli sforzi e l'attitudine dei giocatori".

