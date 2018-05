Scholes lancia la campagna: "Liverpool, cambia portiere per vincere"

Paul Scholes, ex campione del Manchester United e della Nazionale inglese, lancia una speciale campagna in casa Liverpool: "Per competere ad alti livelli i Reds devono prendere un portiere di alto livello. Karius gode indubbiamente della fiducia di Klopp, ma non ha le qualità per vincere la Champions o la Premier League. Su questo non ci sono dubbi". Lo riportano i canali ufficiali dell'UEFA.