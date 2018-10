Duro attacco dell'ex centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, il quale ai microfoni di ESPN ha criticato il momento negativo di cui sono protagonisti i Red Devils: "Dico quello che penso, non mi invento nulla. Lo United potrebbe acquistare oggi Messi e anche lui avrebbe dei problemi in questa squadra. Sembra che chiunque sia venuto abbia avuto problemi di adattamento e anche lui non sarebbe da meno".