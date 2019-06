© foto di J.M.Colomo

Ben 70 punti sul labbro per Alex Bergantiños, capitano del Deportivo de La Coruña. Il centrocampista classe '85 ha ricevuto il via libera dai medici dopo il profondo taglio provocatogli dallo scontro con Marc Pedraza nella partita di ieri col Maiorca (vittoria per 2-0), ma non potrà comunque scendere in campo nel ritorno della finale play-off di Segunda División previsto per domenica.