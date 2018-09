Scontro Mourinho-Pogba, le aperture inglesi: "Settimana turbolenta"

© foto di Imago/Image Sport

Lo scontro José Mourinho-Paul Pogba continua a essere protagonista in Inghilterra e non solo. "Nessun calciatore è più grande del club", ha dichiarato oggi lo 'Special One' in conferenza stampa. Dichiarazioni che trovano naturalmente risalto nelle home-page di tutte le principali testate d'Oltremanica. Queste le aperture dedicate:

- Daily Mirror: "José Mourinho e Paul Pogba viaggiano a Londra per la partita contro il West Ham dopo una settimana turbolenta"

- Sun: "José Mourinho conferma che Pogba giocherà contro il West Ham, ma lo avverte che nessun giocatore è più grande del Manchester United"

- Manchester Evening News: "José Mourinho interrompe il silenzio sul faccia a faccia in allenamento con Paul Pogba"