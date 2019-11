Scontro Sterling-Gomez: la ricostruzione. Caso risolto grazie a Henderson

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Pensi di essere un grande ora?". Con queste parole, Raheem Sterling avrebbe attaccato Joe Gomez, nella litigata che sta infuocando il ritiro dell'Inghilterra in vista delle gare contro Montenegro e Kosovo. Secondo la ricostruzione di Sky Sport, l'attaccante del Manchester City avrebbe preso al collo il compagno di nazionale, la cui reazione rabbiosa avrebbe poi scatenato la faida.

Il veterano media. Per risolvere la questione, sarebbe intervenuto Jordan Henderson, capitano di Gomez al Liverpool e tra i leader dell'Inghilterra. Pur non essendo ancora arrivato in ritiro, li avrebbe fatti riunire in camera da letto per una chiamata a tre, durata all'incirca 25 minuti, in cui Sterling avrebbe chiesto scusa a Gomez.

Punizione contro il Montenegro. A seguito della risoluzione amichevole della vicenda, Gomez avrebbe chiesto a Southgate di non escludere Sterling dalla nazionale. Il ct ha così deciso di escluderlo soltanto dalla gara contro il Montenegro, in programma giovedì.