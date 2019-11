© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raheem Sterling chiude via social la faida tutta inglese col compagno di nazionale Joe Gomez. Via Instagram, l'attaccante del Manchester City ha scritto un lungo post sulla questione: "Anzitutto, tutti sanno cosa significhi questo gioco per me. Sia io che Joe abbiamo parlato, abbiamo chiarito le cose e guardiamo avanti. In questo sport si provano grandi emozioni e io sono abbastanza uomo da poter ammettere quando queste hanno la meglio su di me. È per questo che giochiamo. Io e Joe Gomez abbiamo capito che si è trattato di una cosa da 5-10 secondi e che dobbiamo guardare avanti, senza farla più grande di quanto non sia. Pensiamo alla gara di martedì".