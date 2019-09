© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Glasgow resta appannaggio del Celtic. All’Ibrox Stadium, i bianconeri hanno battuto i Rangers per 0-2 nel 153esimo derby cittadino. A decidere la sfida i gol di Edouard al 32’ e di Hayes in pieno recupero. Si tratta di una vittoria importate anche per la classifica, visto che in questo modo la formazione di Neil Lennon può staccare proprio i rivali volando al primo posto da soli. Il Celtic è l’unica formazione a punteggio pieno dopo tre giornate.