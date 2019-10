© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto facile per il Celtic, eurorivale della Lazio. Nel pomeriggio i campioni di Scozia hanno travolto il Ross County per 6-0: doppietta di Elyounoyussi e reti di Edouard, McGregor e Forrest. In mezzo anche un'autorete. La squadra di Neil Lennon torna momentaneamente al comando nella Scottish Premier League, portandosi a +1 sui Rangers che però hanno una gara in meno e giocheranno domani.