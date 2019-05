Seaman su Cech: "Strano sia uscita ora la voce di un ritorno al Chelsea"

Si avvicina il momento della finale tutta inglese di Europa League tra Arsenal e Chelsea. L'ex portiere dei londinesi e della nazionale britannica, David Seaman, ha parlato del numero uno dei Gunners, Petr Cech, e delle voci di un ritorno al Chelsea come direttore sportivo nella prossima stagione: "Sono rimasto sorpreso quando ho sentito la notizia, soprattutto per il momento scelto per tirarla fuori. Mi sono chiesto se sia stata responsabilità del Chelsea o dell'Arsenal. La squadra di Emery ha più necessità di vincere per andare in Champions. Io credo sempre che debba giocare la migliore formazione, quindi preferirei Leno. Cech, però, vorrà esserci per chiudere al meglio la carriera".