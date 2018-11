Secondo successo di fila per il Newcastle di Benitez: Burnley battuto 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva per Rafa Benitez e il suo Newcastle: i Magpies battono infatti 2-1 il Burnley, affosato dall'autorete di Mee a inizio gara e poi dal gol di Clark al 23'. Inutile, per i padroni di casa, la marcatura di Vokes al 40'. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 12 punti in Premier League.

Il resto della giornata

Wolves-Huddersfield 0-2

Bournemouth-Arsenal 1-

Tottenham-Chelsea 3-0

Brighton-Leicester 1-1

Everton-Cardiff 1-0

Fulham-Southampton 3-2

Manchester United-Crystal Palace 0-0

Watford-Liverpool 0-3

West Ham-Manchester City 0-4