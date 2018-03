Seedorf: "Felice al Deportivo. Ancelotti? Sarebbe perfetto per l'Italia"

Clarence Seedorf, attuale tecnico del Deportivo la Coruna, ha parlato a Fox Sport della nuova avventura: "Mi trovo bene, è una città accogliente con tanti bei ristoranti. Il tempo è simile all'Olanda anche se un po' migliore. Mi trovo bene insomma. Ancelotti in azzurro? C'è poco da dire, con tutte le esperienze e le vittorie che ha fatto è ovvio che abbia le carte in regola per guidare la Nazionale. Il modo in cui vive la professione è adatto a fare il ct, anche se non so se ha voglia. Sa scegliere bene i giocatori, non impone un modulo ma pensa ai calciatori per farli rendere al meglio. Ma deciderà lui. La Juve? Hanno fatto una partita tosta col Tottenham, aver passato quel turno avrà dato fiducia. Quando dici Real però sai che è una grande montagna da scalare, ma è comunque tutta da giocare. Il Real ha dato una risposta importante contro il PSG, ancora una volta. La Roma? L'essere arrivati a questi livelli vuol dire che è una squadra pericolosa. In campionato hanno deluso un po', ma in Champions hanno fatto vedere ottime cose. Inoltre le squadre italiane sanno giocare per il risultato, anche se il Barça quest'anno è ad un livello pazzesco".