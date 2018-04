Sei volte Bayern Monaco negli ultimi sei anni, è record in Bundesliga!

© foto di Imago/Image Sport

Dominio assoluto. Negli ultimi sei anni la Bundesliga ha avuto un unico padrone: il Bayern Monaco. Un record per il calcio tedesco, firmato questo pomeriggio proprio da Jupp Heynckes, l'uomo che aveva dato il via a questo ciclo nel 2012/2013. La vittoria per 4-1 di oggi pomeriggio contro l'Augusta ha portato infatti i bavaresi a 20 punti di vantaggio sullo Schalke 04 (una partita in meno), quando mancano ancora cinque giornate alla fine del campionato.