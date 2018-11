Semedo colpisce ancora: in discoteca senza il permesso dell'Huesca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova disavventura per Ruben Semedo. Il difensore dell'Huesca, in prestito dal Villarreal, è stato infatti immortalato in un video, ormai virale sui social, che lo mostra divertirsi in una discoteca di Siviglia senza permesso dopo la sconfitta incassata al Sánchez Pizjuán. Il portoghese è stato subito messo in punizione dal club e rischia ora una pesante sanzione interna. Ricordiamo che Semedo era stato recentemente arrestato per sequestro di persona e furto. Lo riporta As.