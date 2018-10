Senza CR7 la vita è dura. Il Real eguaglia un record lontano oltre 11 anni

© foto di J.M.Colomo

Sarà un caso, o forse no, ma in casa Real Madrid l'assenza di Cristiano Ronaldo là davanti inizia a farsi sentire. Il club spagnolo infatti nell'ultima settimana è sceso in campo per tre volte (Siviglia e Atletico Madrid in campionato, CSKA Mosca in Champions League) senza riuscire a segnare neanche una rete. Un record negativo che si fatica a ricordare dalle parti di Madrid visto che bisogna andare indietro con la memoria di ben 11 anni, alla stagione 2006/07. Allora sulla panchina del club sedeva Fabio Capello che infilò il trittico terribile contro Recreativo Huelva, Deportivo La Coruna e Betis Siviglia a cavallo dei due anni. Un'astinenza che preoccupa sopratutto perché sommata a una delle peggiori partenze di sempre fra Liga e Champions League.