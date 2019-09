Serbia, Kolarov: "Non facile trovare motivazioni dopo il ko col Portogallo"

Aleksandar Kolarov, capitano della Serbia e terzino della Roma, ha parlato dopo la vittoria della sua nazionale contro il Lussemburgo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da sportklub.rs: "Al momento siamo terzi (nel girone di qualificazione ad Euro 2020, ndr), il che è un duro colpo per tutti noi. È stato difficile motivarci ​​per la partita con il Lussemburgo, ma abbiamo trovato la forza. Non è semplice trovare le motivazioni dopo una sconfitta come quella con il Portogallo, ma abbiamo fatto quello quello che avevamo pensato e abbiamo vinto. Non una partita brillantissima, ma portata a casa con merito".