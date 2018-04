Serbia, la Stella Rossa torna campione. Krsticic festeggia con due gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stella Rossa di Belgrado torna campione due anni dopo l'ultima volta, aggiudicandosi il campionato serbo con tre giornate d'anticipo, grazie alla vittoria per 0-2 sul campo del Napredak. Decisivo l'ex blucerchiato Krsticic con una doppietta. Nella squadra campione di Serbia, con 12 punti di vantaggio a tre turni dal termine nei confronti dei rivali del Partizan, anche un'altra conoscenza della Serie A come Pesic e fino a gennaio anche Boakye, volato in Cina. Questi ultimi due sono i migliori marcatori stagionali del club.