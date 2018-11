© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito serbo Novosti, sarebbe fortemente in bilico la panchina del ct della Serbia Mladen Krstajic. Il presidente della Federcalcio serba Kokeza non è infatti soddisfatto del gioco della Nazionale e sarebbe intenzionato a cambiare la guida tecnica chiamando l'ex centrocampista offensivo dell'Hellas Verona non che attuale tecnico del Guangzhou R&F Dragan Stojkovic.